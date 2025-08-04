Біля берегів Ємену перекинулося судно з мігрантами: загинуло близько 140 осіб

Зі 154 біженців із країн Африки вижили тільки 12 осіб. Вони хотіли дістатися арабських країн

Мігранти (Ілюстративне фото: EPA/YOAN VALAT)

Біля берегів Ємену 3 серпня перекинувся човен з ефіопськими мігрантами. 68 людей загинули, ще 74 вважаються зниклими безвісти, повідомила Міжнародна організація з міграції (МОМ) Організації Об'єднаних Націй, передає The Guardian.

Зазначається, що біженці сподівалися дістатися до багатих арабських країн Перської затоки, щоб врятуватися від конфлікту і злиднів. Загалом на борту перебували 154 біженці, човен затонув в Аденській затоці біля берегів південної єменської провінції Аб'ян, повідомив глава МОМ Абдусаттор Есоєв.

За його словами, 54 тіла викинуло на берег у районі Ханфара, ще 14 тіл було знайдено й доправлено в морг лікарні в Зінджібарі на південному узбережжі Ємену. Вижити вдалося тільки 12 людям, інші зникли безвісти та вважаються загиблими.

Управління безпеки Аб'яна провело масштабну пошуково-рятувальну операцію. Тіла загиблих, за інформацією рятувальників, були знайдені на великій території узбережжя.

Зазначається, що Ємен – найважливіший маршрут для мігрантів зі Східної Африки та країн Африканського Рогу. Їх перевозять контрабандисти на "небезпечних і переповнених човнах" через Червоне море або Аденську затоку.

За даними МОМ, останніми місяцями загинули або пропали безвісти сотні мігрантів через подібні корабельні аварії. За 2024 рік до Ємену прибули 60 000 мігрантів.