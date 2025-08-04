Возле берегов Йемена перевернулось судно с мигрантами: погибли около 140 человек

Из 154 беженцев из стран Африки выжили только 12 человек. Они хотели попасть в арабские страны

Мигранты (Иллюстративное фото: EPA/YOAN VALAT)

У берегов Йемена 3 августа перевернулась лодка с эфиопскими мигрантами. 68 человек погибли, еще 74 считаются пропавшими без вести, сообщила Международная организация по миграции (МОМ) Организации Объединенных Наций, передает The Guardian.

Отмечается, что беженцы надеялись добраться до богатых арабских стран Персидского залива, чтобы спастись от конфликта и нищеты. Всего на борту находились 154 беженца, лодка затонула в Аденском заливе у берегов южной йеменской провинции Абьян, сообщил глава МОМ Абдусаттор Эсоев.

По его словам, 54 тела выбросило на берег в районе Ханфара, еще 14 тел были найдены и доставлены в морг больницы в Зинджибаре на южном побережье Йемена. Выжить удалось только 12 гражданам, остальные пропали без вести и считаются погибшими.

Управление безопасности Абьяна провело масштабную поисково-спасательную операцию. Тела погибших, по информации спасателей, были обнаружены на большой территории побережья.

Отмечается, что Йемен – важнейший маршрут для мигрантов из Восточной Африки и стран Африканского Рога. Их перевозят контрабандисты на "опасных и переполненных лодках" через Красное море или Аденский залив.

По данным МОМ, в последние месяцы погибли или пропали без вести сотни мигрантов вследствие подобных кораблекрушений. За 2024 год в Йемен прибыли 60 000 мигрантов.