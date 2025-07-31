Поляки на границе с Беларусью чаще стали применять оружие из-за агрессии мигрантов
Нелегальные мигранты из Беларуси стали более агрессивны в попытках проникнуть в Польшу, против них применяют оружие. Об этом в интервью RMF FM рассказал командующий пограничными войсками Польши генерал Роберт Баган.
По его словам, мигранты не просто бросают камни и ветки в польских офицеров. Они все чаще используют профессиональные рогатки, атакуют бутылками с песком и метают "коктейлей Молотова".
Баган отметил, что власти страны регулярно инвестируют в средства индивидуальной защиты для пограничников: шлемы, щиты и специальные тактические средства. Также им разрешено использовать средства "прямого принуждения", так как агрессия со стороны нелегальных беларусских мигрантов стала "повседневным явлением".
"Мы используем гладкоствольное оружие, непроникающие боеприпасы, которые отпугивают мигрантов от намерения пересечь границу. К сожалению, это обычное дело, что наши сотрудники вынуждены использовать это оружие", – отметил польский генерал.
- В апреле всего за четыре дня польские пограничники зафиксировали более 250 попыток незаконного проникновения мигрантов со стороны Беларуси.
- 9 июня нелегальные мигранты забросали камнями польских правоохранителей на границе с Беларусью.
- 14 июля на границе Польши и Беларуси мигрант напал на пограничника, из-за чего в него пришлось выстрелить. Правоохранители расследуют оба инцидента.
- 16 июля на границе с Беларусью мигранты бросили "коктейль Молотова" в польский патруль, пограничники не пострадали.
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