В Польше зафиксировано 250 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси

Польский пограничник (Фото: Artur Reszko/EPA)

Польские пограничники за последние четыре дня зафиксировали десятки попыток незаконного пересечения границы с территории Беларуси. Об этом сообщила Пограничная служба Польши.

С 18 по 21 апреля на границе с Беларусью было зафиксировано более 250 попыток незаконного проникновения в Польшу. Пограничники пресекли все попытки.

"За содействие задержаны два человека. В сторону польских патрулей бросались камнями", – говорится в сообщении.

7 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Варшава проведет информационную кампанию в семи государствах с целью борьбы с незаконной миграцией.

СПРАВКА В 2021 году беларусские власти организовали каналы переброски мигрантов из страны через границу Европейского Союза сначала в Литву, а затем в Польшу. Лукашенко признал, что поддержка контрабанды нелегалов – ответ на санкции ЕС против Беларуси, которые, в свою очередь, стали следствием фальсификаций на президентских выборах 2020 года и репрессий против оппозиции. Переброска людей (чаще всего это мигранты из Йемена, Афганистана, Ирака и Сирии) через границу осуществляется при активной помощи беларусских пограничных служб. В 2021 году беларусские власти организовали каналы переброски мигрантов из страны через границу Европейского Союза сначала в Литву, а затем в Польшу. Лукашенко признал, что поддержка контрабанды нелегалов – ответ на санкции ЕС против Беларуси, которые, в свою очередь, стали следствием фальсификаций на президентских выборах 2020 года и репрессий против оппозиции. Переброска людей (чаще всего это мигранты из Йемена, Афганистана, Ирака и Сирии) через границу осуществляется при активной помощи беларусских пограничных служб.

28 мая 2024 года на трех польских пограничников на границе с Беларусью напали мигранты – одного иностранец ранил ножом.

6 июня стало известно о смерти польского пограничника, которого в конце мая ранил один из мигрантов на беларусской границе.

22 июня Сикорский заявил, что Польша рассматривает возможность полностью закрыть границу с Беларусью.

24 июня Польша отправила на границу с Беларусью военную жандармерию.

18 марта 2025 года сообщалось, что мигранты забросали камнями польский патруль и повредили служебный автомобиль на границе с Беларусью.