Дуда созывает Совет по нацбезопасности на фоне ситуации на границе с Беларусью

Анджей Дуда (Валентина Полищук/LIGA.net)

10 июня в Польше планируют созвать Совет национальной безопасности из-за обостренной ситуации на границе с Беларусью. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда во время визита в Нормандию, сообщила польская газета PAP.

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Дуду беспокоят недавние нападения на польских солдат в соседствующих с беларуской границей зонах. На этом фоне польский глава решил созвать заседание СНБО.

"Я не хочу этого делать сейчас, во время кампании, потому что есть много эмоций и ситуация действительно очень горячая, но в понедельник мы будем после выборов [в Европейский парламент], и я хотел бы, чтобы Совет национальной безопасности был созван во второй половине дня, скорее всего, в 16:00", – сообщил он.

Дуда также прокомментировал задержание военной полицией трех солдат, которые на границе с Беларусью возле города Дубиче-Церкевно открыли предупредительный огонь по беженцам, которые хотели пересечь границу.

Этот инцидент произошел в конце марта-начале апреля, пишет RMF24. Тогда польские пограничники начали стрелять в землю из-за того, что группа мигрантов на белорусской границе пыталась пересечь границу с их страной и не реагировала на предупредительные выстрелы. В результате во время инцидента никто не пострадал.

Затем действия военных начали расследовать в польской военной полиции – были задержаны три человека.

По словам польского президента, задержание солдат военной полицией его страны для него "возмутительны и нуждаются в объяснениях".

11 мая Туск сообщил, что Польша начала строить фортификационные сооружения и усиливать границу с Беларусью.

28 мая на трех польских пограничников на границе с Беларусью напали мигранты – одного иностранец ранил ножом.

31 мая пограничная служба Польши заявила, что из-за очередного нападения мигрантов из Беларуси ранены двое польских военных, которые были госпитализированы в результате избиения.

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