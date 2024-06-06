Дуда скликає Раду з нацбезпеки на тлі ситуації на кордоні з Білоруссю

Анджей Дуда (Валентина Поліщук/LIGA.net)

10 червня у Польщі планують скликати Раду національної безпеки через загострену ситуацію на кордонні з Білоруссю. Про це заявив президент країни Анджей Дуда під час візиту до Нормандії, повідомила польська газета PAP.

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Дуду непокоять нещодавні напади на польських солдатів у прилеглих до білоруського кордону зонах. На цьому тлі польський глава вирішив скликати засідання РНБО.

"Я не хочу цього робити зараз, під час кампанії, тому що є багато емоцій і ситуація дійсно дуже гаряча, але в понеділок ми будемо після виборів [в Європейський парламент], і я хотів би, щоб Рада національної безпеки була скликана у другій половині дня, найімовірніше, о 16:00", – повідомив він.

Дуда також прокоментував затримання військовою поліцією трьох солдатів, які на польсько-білоруському кордоні біля міста Дубіче-Церкевне відкрили попереджувальний вогонь у біженців, що хотіли перетнути кордон.

Цей інцидент стався наприкінці березня-початку квітня, пише RMF24. Тоді польські прикордонники почали стріляти у землю через те, що група мігрантів на білоруському кордоні намагалася перетнути кордон з їхньою країною й не реагувала на попереджувальні постріли. У результаті під час інциденту ніхто не постраждав.

Потім дії військових почали розслідувати у польській військовій поліції – було затримано трьох людей.

За словами польського президента, затриманням солдатів військовою поліцією його країни для нього є "обурливими й потребують пояснень".

11 травня Туск повідомив, що Польща почала будувати фортифікаційні споруди й посилювати кордон з Білоруссю.

28 травня на трьох польських прикордонників на кордоні з Білоруссю напали мігранти – одного іноземець поранив ножем.

31 травня прикордонна служба Польщі заявила, що через черговий напад мігрантів з Білорусі поранено двох польських військових, яких госпіталізували внаслідок побиття.

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