Туск оголосив про відновлення буферної зони на кордоні Польщі з Білоруссю

Прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив, що його країна передасть усі можливі ресурси для зміцнення кордону з Білоруссю

Дональд Туск (Фото: EPA)

Польща відновить буферну зону на кордоні з Білоруссю у районі населеного пункту Дубіче-Церкевне – це потрібно для забезпечення ефективної роботи державних служб. Про це заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск під час пресконференції з главою Міністерства внутрішніх справ Томашем Семоняком.

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Після нещодавнього нападу мігрантів на трьох польських військових біля Білорусі Туск повідомив, що його країна посилить захист поблизу своїх кордонів.

Варшава вирішила мобілізувати всі засоби матеріально-технічного забезпечення, обладнання та правових заходів, щоб служба прикордонників держави була безпечною.

Як заявив глава уряду Польщі, його країна відновить буферну зону у районні села Дубіче-Церкевне на смузі завширшки майже у 200 метрів від лінії державного кордону.

"Я хочу, щоб це дійшло до кожного. Тут немає місця для жодних переговорів. Можна використовувати всі доступні методи, польський кордон потрібно захищати", – сказав Туск.

Польський уряд має схвалити рішення щодо відновлення буферної зони поблизу кордону з Білоруссю на початку наступного тижня, додав він.

Дубіче-Церкевне (Фото: Google maps)

11 травня Туск повідомив, що Польща почала будувати фортифікаційні споруди й посилювати кордон з Білоруссю.

28 травня троє польських прикордонників отримали поранення внаслідок сутичок із мігрантами на кордоні з Білоруссю.

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