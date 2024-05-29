Туск объявил о восстановлении буферной зоны на границе Польши с Беларусью
Дональд Туск (Фото: EPA)

Польша восстановит буферную зону на границе с Беларусью в районе населенного пункта Дубиче-Церкевне – это нужно для обеспечения эффективной работы государственных служб. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск во время пресс-конференции с главой Министерства внутренних дел Томашем Семоняком.

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После недавнего нападения мигрантов на трех польских военных возле Беларуси Туск сообщил, что его страна усилит защиту вблизи своих границ.

Варшава решила мобилизовать все средства материально-технического обеспечения, оборудования и правовых мер, чтобы служба пограничников страны была безопасной.

Как заявил глава правительства Польши, его страна восстановит буферную зону в районе села Дубиче-Церкевне на полосе шириной почти в 200 метров от линии государственной границы.

"Я хочу, чтобы это дошло до каждого. Здесь нет места для переговоров. Можно использовать все доступные методы, польскую границу нужно защищать", – сказал Туск.

Польское правительство должно принять решение о восстановлении буферной зоны возле границы с Беларусью в начале следующей недели, добавил он. 

Туск объявил о восстановлении буферной зоны на границе Польши с Беларусью
Дубиче-Церкевне (Фото: Google maps)

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