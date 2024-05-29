Туск объявил о восстановлении буферной зоны на границе Польши с Беларусью

Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что его страна передаст все возможные ресурсы для укрепления границы с Беларусью

Дональд Туск (Фото: EPA)

Польша восстановит буферную зону на границе с Беларусью в районе населенного пункта Дубиче-Церкевне – это нужно для обеспечения эффективной работы государственных служб. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск во время пресс-конференции с главой Министерства внутренних дел Томашем Семоняком.

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После недавнего нападения мигрантов на трех польских военных возле Беларуси Туск сообщил, что его страна усилит защиту вблизи своих границ.

Варшава решила мобилизовать все средства материально-технического обеспечения, оборудования и правовых мер, чтобы служба пограничников страны была безопасной.

Как заявил глава правительства Польши, его страна восстановит буферную зону в районе села Дубиче-Церкевне на полосе шириной почти в 200 метров от линии государственной границы.

"Я хочу, чтобы это дошло до каждого. Здесь нет места для переговоров. Можно использовать все доступные методы, польскую границу нужно защищать", – сказал Туск.

Польское правительство должно принять решение о восстановлении буферной зоны возле границы с Беларусью в начале следующей недели, добавил он.

Дубиче-Церкевне (Фото: Google maps)

11 мая Туск сообщил, что Польша начала строить фортификационные сооружения и усиливать границу с Беларусью.

28 мая трое польских пограничников получили ранения в результате столкновений с мигрантами на границе с Беларусью.

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