Польща спрямує $2,6 млрд на укріплення кордону з Росією та Білоруссю

Дональд Туск (Фото: EPA)

Польща планує інвестувати 10 млрд злотих, що еквівалентно $2,6 млрд, у зміцнення своїх кордонів з Росією та Білоруссю для стримування потенційної агресії. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Дональд Туск на військовому заході в Кракові з нагоди річниці битви під Монте-Кассіно в Італії під час Другої світової війни, його слова наводить видання Bloomberg.

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За словами політика, план, який отримав назву "Східний щит", міститиме будівництво нових укріплень, огорож, зміну рельєфу та спеціальні ліси вздовж 400-кілометрового сухопутного кордону. Туск зазначив, що уряд вже розпочав роботу над проєктами.

"Ми хочемо, щоб наш кордон був безпечним під час миру і непрохідним під час війни", – наголосив польський прем’єр.

У матеріалі Bloomberg йдеться, що на цей крок влада країни пішла на тлі чергової хвилі нелегальних мігрантів з Білорусі, яких не стримує 5,5-метровий паркан на кордоні, і загрози російської агресії, яка стала провідною темою передвиборчої кампанії керівної коаліції Польщі.

2 травня Сікорський сказав, що Євросоюзу необхідно створити "важку бригаду", яка б дозволила швидко реагувати на надзвичайні ситуації в сусідніх країнах, не залучаючи допомогу США.

7 травня Туск заявив, що ЄС має спрямувати 100 млрд євро на підвищення обороноздатності та створити спільну систему протиповітряної оборони.

11 травня Туск повідомив, що Польща почала будувати фортифікаційні споруди й посилювати кордон з Білоруссю.

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