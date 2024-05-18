Польща спрямує $2,6 млрд на укріплення кордону з Росією та Білоруссю
Польща планує інвестувати 10 млрд злотих, що еквівалентно $2,6 млрд, у зміцнення своїх кордонів з Росією та Білоруссю для стримування потенційної агресії. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Дональд Туск на військовому заході в Кракові з нагоди річниці битви під Монте-Кассіно в Італії під час Другої світової війни, його слова наводить видання Bloomberg.
За словами політика, план, який отримав назву "Східний щит", міститиме будівництво нових укріплень, огорож, зміну рельєфу та спеціальні ліси вздовж 400-кілометрового сухопутного кордону. Туск зазначив, що уряд вже розпочав роботу над проєктами.
"Ми хочемо, щоб наш кордон був безпечним під час миру і непрохідним під час війни", – наголосив польський прем’єр.
У матеріалі Bloomberg йдеться, що на цей крок влада країни пішла на тлі чергової хвилі нелегальних мігрантів з Білорусі, яких не стримує 5,5-метровий паркан на кордоні, і загрози російської агресії, яка стала провідною темою передвиборчої кампанії керівної коаліції Польщі.
- 2 травня Сікорський сказав, що Євросоюзу необхідно створити "важку бригаду", яка б дозволила швидко реагувати на надзвичайні ситуації в сусідніх країнах, не залучаючи допомогу США.
- 7 травня Туск заявив, що ЄС має спрямувати 100 млрд євро на підвищення обороноздатності та створити спільну систему протиповітряної оборони.
- 11 травня Туск повідомив, що Польща почала будувати фортифікаційні споруди й посилювати кордон з Білоруссю.
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