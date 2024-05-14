Дуда: Польща не може надати Україні системи Patriot, оскільки тільки почала їх отримувати

Президент Польщі заявив, що Варшава отримує перші елементи Patriot, які були замовлені сім років тому

Анджей Дуда (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна не має можливості передати Україні систему Patriot, оскільки сама тільки починає отримувати замовлені декілька років тому зенітно-ракетні комплекси. Слова польського президента наводить видання PAP.

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Коментуючи можливість надати Україні Patriot, він заявив, що Польща отримує лише перші елементи цієї системи, замовленої сім років тому.

"Сьогодні складно говорити про передавання Україні Patriot, коли ми фактично ще не маємо цієї системи в Польщі, побудованої для потреб власної оборони", – зазначив Дуда.

Однак польський президент наголосив, що Польща була першою країною, яка надала Україні озброєння, і продовжує підтримувати Київ у військовій сфері зараз.

6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot, аби повністю закрити небо.

13 квітня Німеччина зобов'язалася надати Україні ще одну систему Patriot.

18 квітня Кулеба закликав лідерів "Великої сімки" взяти приклад із Німеччини та якнайшвидше поставити Україні додаткові системи протиповітряної оборони.

26 квітня прем’єр Греції Міцотакіс заявив, що країна не зможе передати Україні засоби ППО, оскільки вони мають "вирішальне значення" для самих Афін.

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