Греція відмовилась надавати Україні системи протиповітряної оборони
Греція не зможе передати Україні засоби протиповітряної оборони, оскільки вони мають "вирішальне значення" для самих Афін. Про це в інтерв’ю виданню Iefimerida повідомив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.
За його словами, Київ просив Афіни передати зенітно-ракетні комплекси Patriot та С-300, але отримав відмову.
Міцотакіс заявив, що ці системи ППО є критично важливими для захисту повітряного простору Греції й не будуть надані Україні.
"Греція підтримувала Україну різними способами, оборонними матеріалами. Однак ми з самого початку заявляли, що не можемо позбутися систем озброєнь, які мають вирішальне значення для наших можливостей стримування", – зазначив Міцотакіс.
Прем’єр Греції наголосив, що країна має надлишки обладнання, якими може підтримати Україну.
"І я вважаю, що це правильний вибір. І в міру того, як ми зможемо знайти таке обладнання, ми продовжуватимемо це робити", – сказав політик.
22 квітня видання Financial Times писало, що окремі країни-члени ЄС і НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію з вимогою надати Україні більше комплексів ППО.
- 6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем Patriot, щоб повністю закрити небо держави.
- 10 квітня Боррель сказав, що ЄС робить недостатньо для підтримки України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot.
- 13 квітня Німеччина зобов'язалась надати Україні ще одну систему Patriot.
- 23 квітня видання Рronews писало, що Греція може передати Україні Patriot за умови грошової компенсації від США та гарантій безпеки через загрозу з боку Туреччини.
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