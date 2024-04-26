Греція відмовилась надавати Україні системи протиповітряної оборони

Кіріакос Міцотакіс заявив, що системи ППО є критично важливими для захисту повітряного простору Греції

Кіріакос Міцотакіс (Фото: EPA)

Греція не зможе передати Україні засоби протиповітряної оборони, оскільки вони мають "вирішальне значення" для самих Афін. Про це в інтерв’ю виданню Iefimerida повідомив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

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За його словами, Київ просив Афіни передати зенітно-ракетні комплекси Patriot та С-300, але отримав відмову.

Міцотакіс заявив, що ці системи ППО є критично важливими для захисту повітряного простору Греції й не будуть надані Україні.

"Греція підтримувала Україну різними способами, оборонними матеріалами. Однак ми з самого початку заявляли, що не можемо позбутися систем озброєнь, які мають вирішальне значення для наших можливостей стримування", – зазначив Міцотакіс.

Прем’єр Греції наголосив, що країна має надлишки обладнання, якими може підтримати Україну.

"І я вважаю, що це правильний вибір. І в міру того, як ми зможемо знайти таке обладнання, ми продовжуватимемо це робити", – сказав політик.

22 квітня видання Financial Times писало, що окремі країни-члени ЄС і НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію з вимогою надати Україні більше комплексів ППО.

6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем Patriot, щоб повністю закрити небо держави.

10 квітня Боррель сказав, що ЄС робить недостатньо для підтримки України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot.

13 квітня Німеччина зобов'язалась надати Україні ще одну систему Patriot.

23 квітня видання Рronews писало, що Греція може передати Україні Patriot за умови грошової компенсації від США та гарантій безпеки через загрозу з боку Туреччини.

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