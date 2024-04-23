Patriot для України. Греція може надати одну систему в обмін на "гарантії" від США – Рronews
Греція, можливо, передасть Україні установку протиповітряної оборони Patriot за умови грошової компенсації від США та гарантій безпеки через загрозу з боку Туреччини. Про це написало грецьке видання Рronews із посиланням на урядових співрозмовників у країні.
За даними співрозмовників видання, Афіни передадуть Україні одну батарею Patriot Pac 3, яка зможе збивати балістичні цілі, в обмін на гарантії безпеки від США. Які саме гарантії безпеки отримала країна журналісти не уточнюють.
Окрім цього, за потреби Вашингтон зможе передати Греції Patriot з власних резервів, замінивши на той, що Афіни передадуть Києву, або ж надасть грошову компенсацію з пакета допомоги на понад $60 млрд після рішення Сенату і підпису президента США Джо Байдена.
Видання зазначило, що Греція передасть Україні лише одну батарею, однак згодом Київ зможе отримати й другу. Журналісти стверджують, що таке рішення, імовірно, викличе суперечки всередині країни.
22 квітня видання Financial Times писало, що окремі країни-члени ЄС і НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію з вимогою надати Україні більше комплексів протиповітряної оборони.
Того самого дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наразі Україна працює над постачанням чотирьох додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.
- 6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем Patriot — шість-вісім батарей у кожній, щоб повністю закрити небо держави.
- 10 квітня Боррель сказав, що ЄС робить недостатньо для підтримки України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot.
- 13 квітня Німеччина зобов'язалась надати Україні ще одну систему Patriot. 18 квітня виконавчий директор німецької оборонної компанії Diehl Defence заявив, що Україна отримає додаткову систему IRIS-T.
- 19 квітня у Міноборони Німеччини заявили, що за результатами засідання Ради Україна — НАТО є позитивні сигнали від союзників щодо пошуку та передання Україні додаткових систем ППО.
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