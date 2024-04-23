Patriot для України. Греція може надати одну систему в обмін на "гарантії" від США – Рronews

22 квітня видання Financial Times писало, що окремі країни-члени ЄС і НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію з вимогою надати Україні більше комплексів протиповітряної оборони

ППО Patriot (Фото: Генштаб ЗСУ)

Греція, можливо, передасть Україні установку протиповітряної оборони Patriot за умови грошової компенсації від США та гарантій безпеки через загрозу з боку Туреччини. Про це написало грецьке видання Рronews із посиланням на урядових співрозмовників у країні.

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За даними співрозмовників видання, Афіни передадуть Україні одну батарею Patriot Pac 3, яка зможе збивати балістичні цілі, в обмін на гарантії безпеки від США. Які саме гарантії безпеки отримала країна журналісти не уточнюють.

Окрім цього, за потреби Вашингтон зможе передати Греції Patriot з власних резервів, замінивши на той, що Афіни передадуть Києву, або ж надасть грошову компенсацію з пакета допомоги на понад $60 млрд після рішення Сенату і підпису президента США Джо Байдена.

Видання зазначило, що Греція передасть Україні лише одну батарею, однак згодом Київ зможе отримати й другу. Журналісти стверджують, що таке рішення, імовірно, викличе суперечки всередині країни.

22 квітня видання Financial Times писало, що окремі країни-члени ЄС і НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію з вимогою надати Україні більше комплексів протиповітряної оборони.

Того самого дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наразі Україна працює над постачанням чотирьох додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.

6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем Patriot — шість-вісім батарей у кожній, щоб повністю закрити небо держави.

10 квітня Боррель сказав, що ЄС робить недостатньо для підтримки України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot.

13 квітня Німеччина зобов'язалась надати Україні ще одну систему Patriot. 18 квітня виконавчий директор німецької оборонної компанії Diehl Defence заявив, що Україна отримає додаткову систему IRIS-T.

19 квітня у Міноборони Німеччини заявили, що за результатами засідання Ради Україна — НАТО є позитивні сигнали від союзників щодо пошуку та передання Україні додаткових систем ППО.

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