Зеленський: Нам потрібно 25 систем Patriot, аби повністю закрити Україну

Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

Україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot, аби повністю закрити небо. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону.

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"Щоб закрити Україну повністю на майбутнє Україні бажано мати 25 систем Patriot по шість-вісім батарей у кожній... Не бачу тут секретів, тому що вже всі наші партнери про це прекрасно знають. Навіть знають точки, де мають стояти відповідні системи й діяти. Системи Patriot або аналоги. Є кілька аналогів у світі, вони працюють також дуже непогано", – заявив президент.

За його словами, в України є системний, повністю спрацьований та розрахований підхід щодо ППО.

Зеленський пояснив, що аби закрити Україну повністю, навіть ті області, куди "не прилітає або майже прилітає", потрібно 25 Patriot для сьогоднішньої структури ППО з усіма іншими системами, які має держава.

4 квітня президент заявив, що "кілька систем протиповітряної оборони" могли б принципово змінити ситуацію у захисті Харківщини, Сумщини та південних областей України. За його словами, для їх передання не вистачає лише "кількох політичних рішень".

Сьогодні Зеленський зазначив, що з погляду оборонних рубежів та війська Харків захищено від російських загарбників.

Голова держави повідомив, що "за пару місяців" будуть завершені роботи з будівництва трьох ліній укріплень, на гарячих напрямках фронту вже 92-98% виконаних робіт.

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