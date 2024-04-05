Академік Горбулін: "Циркон" виявився кращим за "Кинджал", у ППО лічені хвилини на його збиття

Володимир Горбулін (Фото: ОП)

Українські військові мають лічені хвилини, щоб відреагувати та збити ракету "Циркон", якими Росія почала бити по Україні. Про це заявили академік Володимир Горбулін та аналітик Валентин Бадрак у статті для LIGA.net.

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За їхніми словами, ракети Х-47М2 "Кинджал" виявилися вразливими до розроблених ще в 1970-х роках американських систем протиракетної оборони Patriot.

Водночас вони зазначили, що ракети ЗМ22 "Циркон", хоч і виявилися трохи кращими за "Кинджал" під час атаки по Києву 25 березня, але в цілому не підтвердили свої заявлені характеристики.

Аналітики пишуть, що на відміну від "Кинджала", "Циркон" все ж таки виявився гіперзвуковою ракетою, яка може підтримувати постійну гіперзвукову швидкість.

"Фахівці вказують, що ближче до землі швидкість ракети "Циркон" вже не гіперзвукова, хоч і надвисока – аж у 4,5 Маха. А це означає, що з моменту виявлення ракети та оголошення тривоги у військ є лише лічені хвилини", – сказано у статті.

Вранці 25 березня росіяни атакували Київ ракетами, внаслідок чого місцева влада зафіксувала падіння уламків у місті.

Аналітик Рябих припустив, що росіяни могли вдарити по столиці ракетами "Циркон".

На LIGA.net вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки по Україні та що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами".

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