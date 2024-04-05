Академік Горбулін: "Циркон" виявився кращим за "Кинджал", у ППО лічені хвилини на його збиття
Володимир Горбулін (Фото: ОП)

Українські військові мають лічені хвилини, щоб відреагувати та збити ракету "Циркон", якими Росія почала бити по Україні. Про це заявили академік Володимир Горбулін та аналітик Валентин Бадрак у статті для LIGA.net.

За їхніми словами, ракети Х-47М2 "Кинджал" виявилися вразливими до розроблених ще в 1970-х роках американських систем протиракетної оборони Patriot.

Водночас вони зазначили, що ракети ЗМ22 "Циркон", хоч і виявилися трохи кращими за "Кинджал" під час атаки по Києву 25 березня, але в цілому не підтвердили свої заявлені характеристики.

Аналітики пишуть, що на відміну від "Кинджала", "Циркон" все ж таки виявився гіперзвуковою ракетою, яка може підтримувати постійну гіперзвукову швидкість.

"Фахівці вказують, що ближче до землі швидкість ракети "Циркон" вже не гіперзвукова, хоч і надвисока – аж у 4,5 Маха. А це означає, що з моменту виявлення ракети та оголошення тривоги у військ є лише лічені хвилини", – сказано у статті.

  • Вранці 25 березня росіяни атакували Київ ракетами, внаслідок чого місцева влада зафіксувала падіння уламків у місті.
  • Аналітик Рябих припустив, що росіяни могли вдарити по столиці ракетами "Циркон".
  • На LIGA.net вийшов великий текст про те, як Росія посилює балістичні атаки по Україні та що 25 березня по Києву вдарили, ймовірно, "Цирконами".

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