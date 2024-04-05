Академик Горбулин: "Циркон" оказался лучше "Кинжала", у ПВО пару минут на его сбивание

Владимир Горбулин (Фото: ОП)

Украинские военные имеют считаные минуты, чтобы отреагировать и сбить ракету "Циркон", которыми Россия начала бить по Украине. Об этом заявили академик Владимир Горбулин и аналитик Валентин Бадрак в статье для LIGA.net.

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По их словам, ракеты Х-47М2 "Кинжал" оказались уязвимы к разработанным еще в 1970-е годы американским системам противоракетной обороны Patriot.

Одновременно они отметили, что ракеты ЗМ22 "Циркон", хоть и оказались немного лучше "Кинжала" во время атаки по Киеву 25 марта, но в целом не подтвердили свои заявленные характеристики.

Аналитики пишут, что в отличие от "Кинжала", "Циркон" все же оказался гиперзвуковой ракетой, которая может поддерживать постоянную гиперзвуковую скорость.

"Специалисты указывают, что ближе к земле скорость ракеты "Циркон" уже не гиперзвуковая, хотя и сверхвысокая – аж в 4,5 Маха. А это значит, что с момента обнаружения ракеты и объявления тревоги у войск есть лишь считаные минуты", — сказано в статье.

Утром 25 марта россияне атаковали Киев ракетами, в результате чего местные власти зафиксировали падение обломков в городе.

Аналитик Рябых предположил, что россияне могли ударить по столице ракетами "Циркон".

На LIGA.net вышел большой текст о том, как Россия усиливает баллистические атаки по Украине и что 25 марта по Киеву ударили, вероятно, "Цирконами".

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