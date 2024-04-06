Зеленский: Нам нужно 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть Украину

В каждой системе должно быть по шесть-восемь батарей

Владимир Зеленский (Скриншот по видео)

Украине необходимо 25 систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы полностью закрыть небо. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону.

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"Чтобы закрыть Украину полностью на будущее, Украине желательно иметь 25 систем Patriot по шесть-восемь батарей в каждой... Не вижу здесь секретов, потому что уже все наши партнеры об этом прекрасно знают. Даже знают точки, где должны стоять соответствующие системы и действовать. Системы Patriot или аналоги. Есть несколько аналогов в мире, они работают также очень неплохо", – заявил президент.

По его словам, у Украины есть системный, полностью сработанный и рассчитанный подход к ПВО.

Зеленский объяснил, что, чтобы закрыть Украину полностью, даже те области, куда "не прилетает или почти прилетает", нужно 25 Patriot для сегодняшней структуры ПВО со всеми другими системами, которые есть у государства.

4 апреля президент заявил, что "несколько систем противовоздушной обороны" могли бы принципиально изменить ситуацию в защите Харьковщины, Сумщины и южных областей Украины. По его словам, для их передачи не хватает только "нескольких политических решений".

Сегодня Зеленский отметил, что с точки зрения оборонительных рубежей и войск Харьков защищен от российских захватчиков.

Глава государства сообщил, что "за пару месяцев" будут завершены работы по строительству трех линий укреплений, на горячих направлениях фронта уже 92-98% выполненных работ.

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