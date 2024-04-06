Зеленский: Нам нужно 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть Украину
Владимир Зеленский (Скриншот по видео)

Украине необходимо 25 систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы полностью закрыть небо. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону.

"Чтобы закрыть Украину полностью на будущее, Украине желательно иметь 25 систем Patriot по шесть-восемь батарей в каждой... Не вижу здесь секретов, потому что уже все наши партнеры об этом прекрасно знают. Даже знают точки, где должны стоять соответствующие системы и действовать. Системы Patriot или аналоги. Есть несколько аналогов в мире, они работают также очень неплохо", – заявил президент.

По его словам, у Украины есть системный, полностью сработанный и рассчитанный подход к ПВО.

Зеленский объяснил, что, чтобы закрыть Украину полностью, даже те области, куда "не прилетает или почти прилетает", нужно 25 Patriot для сегодняшней структуры ПВО со всеми другими системами, которые есть у государства.

  • 4 апреля президент заявил, что "несколько систем противовоздушной обороны" могли бы принципиально изменить ситуацию в защите Харьковщины, Сумщины и южных областей Украины. По его словам, для их передачи не хватает только "нескольких политических решений".
  • Сегодня Зеленский отметил, что с точки зрения оборонительных рубежей и войск Харьков защищен от российских захватчиков.
  • Глава государства сообщил, что "за пару месяцев" будут завершены работы по строительству трех линий укреплений, на горячих направлениях фронта уже 92-98% выполненных работ.

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