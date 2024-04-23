Кулеба про ППО для України: На радарі є чотири конкретні батареї Patriot
Наразі Україна працює над постачанням чотирьох додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.
"Я вже розумію, що в нас є там на радарі чотири конкретні батареї, якщо йдеться про Patriot", – сказав глава МЗС.
Наразі основною задачею, як вважає Кулеба, є пришвидшення ухвалення рішень щодо цього питання.
"Ці рішення будуть. Я в цьому не сумніваюся. І це позитивний для країни результат", – підкреслив він.
Глава МЗС зазначив, що поки невідомо, яку загальну кількість систем ППО нададуть Україні союзники.
"Я вже дую на воду, і, я думаю, про таку конкретику краще дізнаватися, коли відповідні рішення будуть ухвалені, як це було з німецькою батареєю ППО", – сказав Кулеба.
На зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн Євросоюзу в Люксембурзі ключовими темами були системи ППО й питання артилерії, розповів дипломат.
Як додав Кулеба, вони спільно з міністром оборони Рустемом Умєровим працювали над швидким ухваленням рішень щодо надання Україні потрібного озброєння.
- 6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем Patriot — шість-вісім батарей у кожній, щоб повністю закрити небо держави.
- 10 квітня Боррель сказав, що ЄС робить недостатньо для підтримки України, адже європейській армії мають близько 100 батарей Patriot.
- 13 квітня Німеччина зобов'язалась надати Україні ще одну систему Patriot.
- 18 квітня виконавчий директор німецької оборонної компанії Diehl Defence заявив, що Україна отримає додаткову систему IRIS-T.
- 19 квітня у Міноборони Німеччини заявили, що за результатами засідання Ради Україна — НАТО є позитивні сигнали від союзників щодо пошуку та передання Україні додаткових систем ППО.
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