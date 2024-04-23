Кулеба про ППО для України: На радарі є чотири конкретні батареї Patriot

Дмитро Кулеба (Фото: Валентина Поліщук/ LIGA.net)

Наразі Україна працює над постачанням чотирьох додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.

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"Я вже розумію, що в нас є там на радарі чотири конкретні батареї, якщо йдеться про Patriot", – сказав глава МЗС.

Наразі основною задачею, як вважає Кулеба, є пришвидшення ухвалення рішень щодо цього питання.

"Ці рішення будуть. Я в цьому не сумніваюся. І це позитивний для країни результат", – підкреслив він.

Глава МЗС зазначив, що поки невідомо, яку загальну кількість систем ППО нададуть Україні союзники.

"Я вже дую на воду, і, я думаю, про таку конкретику краще дізнаватися, коли відповідні рішення будуть ухвалені, як це було з німецькою батареєю ППО", – сказав Кулеба.

На зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн Євросоюзу в Люксембурзі ключовими темами були системи ППО й питання артилерії, розповів дипломат.

Як додав Кулеба, вони спільно з міністром оборони Рустемом Умєровим працювали над швидким ухваленням рішень щодо надання Україні потрібного озброєння.

6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем Patriot — шість-вісім батарей у кожній, щоб повністю закрити небо держави.

10 квітня Боррель сказав, що ЄС робить недостатньо для підтримки України, адже європейській армії мають близько 100 батарей Patriot.

13 квітня Німеччина зобов'язалась надати Україні ще одну систему Patriot.

18 квітня виконавчий директор німецької оборонної компанії Diehl Defence заявив, що Україна отримає додаткову систему IRIS-T.

19 квітня у Міноборони Німеччини заявили, що за результатами засідання Ради Україна — НАТО є позитивні сигнали від союзників щодо пошуку та передання Україні додаткових систем ППО.

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