Німеччина пообіцяла Україні ще одну систему IRIS-T. Прибуде за кілька тижнів
Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек та виконавчий директор оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух 18 квітня прибули з візитом до Києва, в ході якого останній анонсував постачання Україні додаткової системи протиповітряної оборони IRIS-T, передає німецький таблоїд Bild.
Він повідомив, що його візит є знаком того, що Німеччина повинна і буде надавати тривалу підтримку Україні.
"Навіть на третьому році жорстокої та незаконної російської загарбницької війни Німеччина твердо стоїть на боці України", – сказав він на вокзалі у Києві.
Відомо, що у Габека заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, віцепрем’єркою та міністеркою економіки Юлією Свириденко та міністром енергетики Германом Галущенком.
Своєю чергою Раух анонсував передачу Україні додаткової системи IRIS-T.
"Три наші системи вже перебувають в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна – всього за кілька тижнів", – сказав він.
- 6 квітня 2024 року Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot по шість-вісім батарей у кожній, аби повністю закрити небо.
- 10 квітня Боррель зазначив, що європейські армії мають близько 100 батарей Patriot, але "все ще неспроможні" надати сім, які відчайдушно просить Україна. Глава МЗС Німеччини Бербок стверджувала, що запаси систем Patriot в її країні нібито вичерпані.
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