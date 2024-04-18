Німеччина пообіцяла Україні ще одну систему IRIS-T. Прибуде за кілька тижнів

Про це в ході візиту до Києва 18 квітня заявив виконавчий директор німецької оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух

IRIS-T (Фото: Генштаб ЗСУ)

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек та виконавчий директор оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух 18 квітня прибули з візитом до Києва, в ході якого останній анонсував постачання Україні додаткової системи протиповітряної оборони IRIS-T, передає німецький таблоїд Bild.

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Він повідомив, що його візит є знаком того, що Німеччина повинна і буде надавати тривалу підтримку Україні.

"Навіть на третьому році жорстокої та незаконної російської загарбницької війни Німеччина твердо стоїть на боці України", – сказав він на вокзалі у Києві.

Відомо, що у Габека заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, віцепрем’єркою та міністеркою економіки Юлією Свириденко та міністром енергетики Германом Галущенком.

Своєю чергою Раух анонсував передачу Україні додаткової системи IRIS-T.

"Три наші системи вже перебувають в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна – всього за кілька тижнів", – сказав він.

6 квітня 2024 року Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot по шість-вісім батарей у кожній, аби повністю закрити небо.

10 квітня Боррель зазначив, що європейські армії мають близько 100 батарей Patriot, але "все ще неспроможні" надати сім, які відчайдушно просить Україна. Глава МЗС Німеччини Бербок стверджувала, що запаси систем Patriot в її країні нібито вичерпані.

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