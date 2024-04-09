Patriot для України. Бербок каже, що в Німеччині систем майже немає, треба шукати далі

Потрібен огляд усіх систем Patriot в Європі та світі, щоб зрозуміти, звідки їх можна швидко доставити в Україну, заявила глава МЗС Німеччини

Анналена Бербок (Фото: ЕРА, DUMITRU DORU)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що запаси систем протиповітряної оборони Patriot в її країні вичерпані. До зустрічі міністрів закордонних справ G7 вона сподівається знайти держави, які зможуть надати Україні додаткові засоби ППО.

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"На жаль, запаси наших власних систем Patriot зараз майже вичерпані", – заявила Бербок, додавши, що "прямо зараз" Росія хоче вщент розбомбити Харків".

За словами глави німецької дипломатії, потрібен огляд усіх систем Patriot в Європі та світі, щоб зрозуміти, звідки їх можна швидко доставити в Україну.

"Я сподіваюся, що ми зможемо надати додаткову інформацію публічно на зустрічі міністрів закордонних справ G7 19 квітня", – зазначила Бербок.

Разом з тим, після обіду 9 квітня Росія завдала двох ударів керованими авіаційними бомбами по центру Харкова.

4 квітня після засідання Ради Україна-НАТО міністерка заявила, що Німеччина як голова коаліції з протиповітряної оборони, що функціонує в межах "Рамштайну", "негайно ініціює аналіз усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі систем, батарей Patriot та інших систем ППО".

Росія останнім часом повернулася до активних обстрілів Харкова, другого за величиною міста України. Там знищена практично вся енергетична інфраструктура.

5 квітня в інтерв'ю Politico очільник Офісу президента заявив, що Росія готується до великого наступу, тому завдає ударів по Україні останні три тижні.

Наступного дня в ОП прокоментували заяву щодо масованих російських обстрілів як "підготовки до наступу на Харків" – наголосили, що в заяві не йшлося про наступ на місто. На думку президента Володимира Зеленського, з погляду оборонних рубежів та війська Харків захищено від російських загарбників.

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