Patriot для Украины. Бербок говорит, что в Германии систем почти нет, нужно искать дальше

Требуется обзор всех систем Patriot в Европе и мире, чтобы понять, откуда их можно быстро доставить в Украину, заявила глава МИД Германии

Анналена Бербок (Фото: ЕРА, DUMITRU DORU)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что запасы систем противовоздушной обороны Patriot в ее стране исчерпаны. До встречи министров иностранных дел G7 она надеется найти государства, которые могут предоставить Украине дополнительные средства ПВО.

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"К сожалению, запасы наших собственных систем Patriot сейчас почти исчерпаны", – заявила Бербок, добавив, что "прямо сейчас" Россия хочет полностью разбомбить Харьков".

По словам главы немецкой дипломатии, необходим обзор всех систем Patriot в Европе и мире, чтобы понять, откуда их можно быстро доставить в Украину.

"Я надеюсь, что мы сможем предоставить дополнительную информацию публично на встрече министров иностранных дел G7 19 апреля", – отметила Бербок.

Вместе с тем после обеда 9 апреля Россия нанесла два удара управляемыми авиационными бомбами по центру Харькова.

4 апреля после заседания Совета Украина-НАТО министр заявила, что Германия как глава коалиции по противовоздушной обороне, функционирующая в рамках "Рамштайна", "немедленно инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире систем, батарей Patriot и других систем ПВО".

Россия в последнее время вернулась к активным обстрелам Харькова, второго по величине города Украины. Там уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура.

5 апреля в интервью Politico глава Офиса президента заявил, что Россия готовится к большому наступлению, поэтому наносит удары по Украине последние три недели.

На следующий день в ОП прокомментировали заявление по поводу массированных российских обстрелов как "подготовки к наступлению на Харьков" – подчеркнули, что в заявлении речь не шла о наступлении на город. По мнению президента Владимира Зеленского, с точки зрения оборонительных рубежей и войск Харьков защищен от российских захватчиков.

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