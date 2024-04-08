Patriot та інші системи. Україна та Британія скоординувалися щодо пошуку та постачання ППО

Кулеба каже, що цінує проактивний підхід Кемерона, спрямований на виконання завдань

Девід Кемерон та Дмитро Кулеба (Фото: Twitter)

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив зі своїм британським колегою Девідом Кемероном наступні кроки щодо пошуку та постачання в Україну додаткових систем протиповітряної оборони.

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"Продовжуючи наші обговорення у штаб-квартирі НАТО минулого тижня, ми скоординували наступні кроки щодо пошуку та доправлення в Україну додаткових систем ППО, насамперед Patriot", – написав Кулеба.

Він зазначив, що цінує проактивний підхід Девіда, спрямований на виконання завдань.

4 квітня очільники української та німецької дипломатії повідомили, що західні союзники на чолі з ФРН домовилися посилити українську ППО, надіславши їй додаткові системи, зокрема Patriot.

За словами Кулеби, держсекретар США вжив "негайних дій" після прохання України про додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.

На думку голови українського МЗС, наразі НАТО не має інструментів, щоб надати Україні $100 млрд допомоги впродовж п'яти років.

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