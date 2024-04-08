Patriot та інші системи. Україна та Британія скоординувалися щодо пошуку та постачання ППО
Девід Кемерон та Дмитро Кулеба (Фото: Twitter)

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив зі своїм британським колегою Девідом Кемероном наступні кроки щодо пошуку та постачання в Україну додаткових систем протиповітряної оборони.

"Продовжуючи наші обговорення у штаб-квартирі НАТО минулого тижня, ми скоординували наступні кроки щодо пошуку та доправлення в Україну додаткових систем ППО, насамперед Patriot", – написав Кулеба.

Він зазначив, що цінує проактивний підхід Девіда, спрямований на виконання завдань.

  • 4 квітня очільники української та німецької дипломатії повідомили, що західні союзники на чолі з ФРН домовилися посилити українську ППО, надіславши їй додаткові системи, зокрема Patriot.

  • За словами Кулеби, держсекретар США вжив "негайних дій" після прохання України про додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.

    • На думку голови українського МЗС, наразі НАТО не має інструментів, щоб надати Україні $100 млрд допомоги впродовж п'яти років.

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