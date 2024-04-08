Patriot и другие системы. Украина и Британия скоординировались по поиску и поставке ПВО
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном следующие шаги по поиску и поставке в Украину дополнительных систем противовоздушной обороны.
"Продолжая наши обсуждения в штаб-квартире НАТО на прошлой неделе, мы скоординировали следующие шаги по поиску и доставке в Украину дополнительных систем ПВО, прежде всего Patriot", – написал Кулеба.
Он отметил, что ценит проактивный подход Дэвида, направленный на выполнение задач.
4 апреля главы украинской и немецкой дипломатии сообщили, что западные союзники во главе с ФРГ договорились усилить украинскую ПВО, прислав ей дополнительные системы, в том числе Patriot.
По словам Кулебы, госсекретарь США предпринял "немедленные действия" после просьбы Украины о дополнительных системах противовоздушной обороны Patriot.
- По мнению главы украинского МИД, в настоящее время у НАТО нет инструментов, чтобы предоставить Украине $100 млрд помощи в течение пяти лет.
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