Кулеба: Блінкен одразу вжив заходів після мого прохання про системи Patriot для України

Міністр закордонних справ та держсекретар обговорили потреби України у системах ППО, а також кроки для розблокування допомоги з боку Конгресу

Ентоні Блінкен і Дмитро Кулеба (Фото: Х)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що держсекретар США Ентоні Блінкен вжив "негайних дій" після прохання України про додаткові системи протиповітряної оборони Patriot. Відповідний допис глава української дипломатії поширив у X.

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На зустрічі Ради Україна – НАТО Кулеба закликав американських союзників знайти шляхи для постачання українській армії додаткових систем ППО.

"Я вдячний держсекретарю за те, що він одразу вжив заходів у відповідь на цей заклик", – заявив міністр. Деталей він не надав.

Він також обговорив з Блінкеном кроки для розблокування допомоги Україні з боку Конгресу.

"Сьогоднішнє засідання Ради Україна – НАТО продемонструвало, що всі члени Альянсу розуміють, наскільки нагальним є це питання. Нам усім потрібно, щоб воно було вирішене якнайшвидше", – написав глава МЗС.

27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу, й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.

28 березня Зеленський повідомив, що США не передавали Україні системи протиповітряної оборони Patriot – це робили інші країни. За його словами, п'ять-сім одиниць цієї системи могли б "розблокувати" небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.

Того ж дня речник Повітряних сил Євлаш заявив, що Patriot здатні збивати нову російську ракету "Циркон". Для LIGA.net він розповів, як це вдається.

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