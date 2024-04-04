Кулеба: Блінкен одразу вжив заходів після мого прохання про системи Patriot для України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що держсекретар США Ентоні Блінкен вжив "негайних дій" після прохання України про додаткові системи протиповітряної оборони Patriot. Відповідний допис глава української дипломатії поширив у X.
На зустрічі Ради Україна – НАТО Кулеба закликав американських союзників знайти шляхи для постачання українській армії додаткових систем ППО.
"Я вдячний держсекретарю за те, що він одразу вжив заходів у відповідь на цей заклик", – заявив міністр. Деталей він не надав.
Він також обговорив з Блінкеном кроки для розблокування допомоги Україні з боку Конгресу.
"Сьогоднішнє засідання Ради Україна – НАТО продемонструвало, що всі члени Альянсу розуміють, наскільки нагальним є це питання. Нам усім потрібно, щоб воно було вирішене якнайшвидше", – написав глава МЗС.
- 27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу, й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.
- 28 березня Зеленський повідомив, що США не передавали Україні системи протиповітряної оборони Patriot – це робили інші країни. За його словами, п'ять-сім одиниць цієї системи могли б "розблокувати" небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.
- Того ж дня речник Повітряних сил Євлаш заявив, що Patriot здатні збивати нову російську ракету "Циркон". Для LIGA.net він розповів, як це вдається.
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