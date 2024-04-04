Кулеба: Блинкен сразу принял меры после моей просьбы о системах Patriot для Украины

Министр иностранных дел и госсекретарь обсудили потребности Украины в системах ПВО, а также шаги по разблокированию помощи со стороны Конгресса

Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (Фото: Х)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен предпринял "немедленные действия" после просьбы Украины о дополнительных системах противовоздушной обороны Patriot. Соответствующее сообщение глава украинской дипломатии распространил в X.

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На встрече Совета Украина – НАТО Кулеба призвал американских союзников найти пути поставки украинской армии дополнительных систем ПВО.

"Я благодарен госсекретарю за то, что он сразу принял меры в ответ на этот призыв", – заявил министр. Деталей он не предоставил.

Он также обсудил с Блинкеном шаги по разблокированию помощи Украине со стороны Конгресса.

"Сегодняшнее заседание Совета Украина – НАТО продемонстрировало, что все члены Альянса понимают, насколько актуальный этот вопрос. Нам всем нужно, чтобы он был решен как можно быстрее", – написал глава МИД.

27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира, и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, а также призвал партнеров обрести соответствующую политическую волю.

28 марта Зеленский сообщил, что США не передавали Украине системы противовоздушной обороны Patriot – это делали другие страны. По его словам, пять-семь единиц этой системы могли бы "разблокировать" небо для индустрии, школ и украинских военных.

В тот же день представитель Воздушных сил Евлаш заявил, что Patriot способны сбивать новую российскую ракету "Циркон". Для LIGA.net он рассказал, как это удается.

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