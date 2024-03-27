Patriot для України: Кулеба аргументував користь якнайшвидшого надання додаткових систем ППО

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив на терміновій потребі України у більшій кількості систем протиповітряної оборони Patriot та подібних до неї комплексів. Про це дипломат заявив на онлайн-брифінгу для світових ЗМІ.

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Глава МЗС також виокремив три критично важливі результати, які принесе посилення української протиповітряної оборони:

→ врятує тисячі людських життів, що саме собою є головною метою;

→ заощадить значну кількість ресурсів для партнерів України;

→ прикриє війська і дозволить Україні переломити перебіг війни.

Кулеба наголосив, що Росія посилила повітряний терор і лише у період з 18 до 24 березня випустила по українських містах 190 ракет різних типів, 140 "шахедів" і 700 керованих авіабомб.

Він акцентував, що особливістю нинішніх російських атак є інтенсивне використання балістичних ракет, які можуть досягати цілей на надзвичайно високих швидкостях, залишаючи мало часу для людей, щоб знайти укриття, і спричиняючи значні руйнування.

Дипломат підкреслив, що системами Patriot володіє низка держав світу й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, та закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.

"Україна наразі єдина держава у світі, яка майже щодня зазнає балістичних ракетних атак. Patriot мають бути розміщені сьогодні в Україні, щоб захищати реальні людські життя, а не залишатися в місцях, де загроза дорівнює нулю", — пояснив Кулеба.

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За останні кілька днів Росія масовано обстрілювала регіони України ударними дронами та різними типами ракет. Зокрема, під час масованого ракетного удару Росії по Києву вранці 21 березня сили протиповітряної оборони збили близько 30 цілей.

У Харкові після масованого ракетного удару Росії вранці 22 березня розпочалися відключення світла, через що у місті не лунала сирена, що оголошує повітряну тривогу, а в Дніпрі спостерігалися перебої з водопостачанням.

Після пошкодження ДніпроГЕС, яку 22 березня обстріляла РФ, половина дорожнього полотна є непридатною для руху транспорту, однак що стосується греблі, то загрози прориву немає.

У Києві вранці 25 березня пролунали вибухи, російські окупанти атакували місто ракетами. Того самого дня Росія здійснила ракетний удар по Одесі, внаслідок цього троє постраждалих, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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