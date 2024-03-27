Patriot для Украины: Кулеба обосновал пользу скорейшего предоставления систем ПВО

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил срочную потребность Украины в большем количестве систем противовоздушной обороны Patriot и подобных ей комплексов. Об этом он заявил на онлайн-брифинге для мировых СМИ.

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Глава МИД также выделил три критически важных результата, которые принесет усиление украинской противовоздушной обороны:

→ спасет тысячи человеческих жизней, что само по себе является главной целью;

→ сэкономит значительное количество ресурсов для партнеров Украины;

→ прикроет войска и позволит Украине переломить ход войны.

Кулеба отметил, что Россия усилила воздушный террор и только в период с 18 по 24 марта выпустила по украинским городам 190 ракет различных типов, 140 "шахедов" и 700 управляемых авиабомб.

Он акцентировал, что особенностью нынешних российских атак является интенсивное использование баллистических ракет, которые могут достигать целей на чрезвычайно высоких скоростях, оставляя мало времени для людей, чтобы найти укрытие, и вызывая значительные разрушения.

Дипломат подчеркнул, что системами Patriot владеет ряд государств мира и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки, и призвал партнеров найти соответствующую политическую волю.

"Украина сейчас единственное государство в мире, которое почти ежедневно подвергается баллистическим ракетным атакам. Patriot должны быть размещены сегодня в Украине, чтобы защищать реальные человеческие жизни, а не оставаться в местах, где угроза равна нулю", – пояснил Кулеба.

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За последние несколько дней Россия массированно обстреливала регионы Украины ударными дронами и разными типами ракет. В частности, во время массированного ракетного удара России по Киеву утром 21 марта силы противовоздушной обороны сбили около 30 целей.

В Харькове после массированного ракетного удара России утром 22 марта начались отключения света, из-за чего в городе не звучала сирена, объявляющая воздушную тревогу, а в Днепре наблюдались перебои с водоснабжением.

После повреждения ДнепроГЭС, которую 22 марта обстреляла РФ, половина дорожного полотна непригодна для движения транспорта, однако что касается плотины, то угрозы прорыва нет.

В Киеве утром 25 марта раздались взрывы, российские оккупанты атаковали город ракетами. В тот же день Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате этого трое пострадавших, повреждена гражданская инфраструктура.

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