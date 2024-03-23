ДнепроГЭС. Половина дорожного полотна полностью разрушена, но угрозы прорыва плотины нет

По данным Укргидроэнерго, ситуация контролируемая: нет угрозы прорыва дамбы и не фиксируется утечки нефтепродуктов

ДнепроГЭС (Фото: запорожские Telegram-каналы)

После повреждения ДнепроГЭС, которую 22 марта обстреляла РФ, половина дорожного полотна непригодна для движения транспорта, однако что касается плотины, то угрозы прорыва нет. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Telegram глава ОВА отметил, что провел совещание при участии заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елены Крамаренко и главы Государственной экологической инспекции Украины Игоря Зубовича.

Он сообщил, что по данным Укргидроэнерго, ситуация на плотине контролируемая: нет угрозы прорыва плотины и не фиксируется утечки нефтепродуктов.

По данным Госэкоинспекции, наблюдается уменьшение концентрации нефтепродуктов в воде.

В эфире телемарафона Федоров также рассказал, что движение на поврежденной ДнепроГЭС частично удалось восстановить, однако сейчас функционирует только половина дорожного полотна, потому что вторая половина "полностью разрушена и не будет функционировать в ближайшее время точно".

По его словам, уже идет работа над разработкой проекта "срочного восстановления".

Утром 22 марта российская армия ударила по Украине крылатыми и баллистическими ракетами разных типов, а также десятками дронов-камикадзе Shahed-136, всего было выпущено 151 средство воздушного нападения. Есть погибшие и раненые.

Российская армия нанесла ракетный удар по плотине Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье. После удара проезд по плотине полностью перекрыли.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в Днепровскую ГЭС во время ночного обстрела попали восемь ракет, объект выведен из строя, но опасности для граждан нет.

Из-за повреждений ДнепроГЭС потеряно 20% мощностей Укргидроэнерго.

Читайте также: Из-за российского удара по ДнепроГЭС произошла утечка нефтепродуктов – фото