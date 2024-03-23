ДніпроГЕС. Половина дорожнього полотна повністю зруйнована, але загрози прориву греблі немає

За даними Укргідроенерго, ситуація контрольована: немає загрози прориву греблі і не фіксується витоку нафтопродуктів

ДніпроГЕС (Фото: запорізькі Telegram-канали)

Після пошкодження ДніпроГЕС, яку 22 березня обстріляла РФ, половина дорожнього полотна є непридатною для руху транспорту, однак що стосується греблі, то загрози прориву немає. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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У Telegram глава ОВА зазначив, що провів нараду за участі заступниці міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олени Крамаренко та голови Державної екологічної інспекції України Ігоря Зубовича.

Він повідомив, що за даними Укргідроенерго, ситуація на греблі контрольована: немає загрози прориву греблі і не фіксується витоку нафтопродуктів.

За даними Держекоінспекції, спостерігається зменшення концентрації нафтопродуктів у воді.

В ефірі телемарафону Федоров також розповів, що рух на пошкодженій ДніпроГЕС частково вдалось відновити, однак поки що функціонує лише половина дорожнього полотна, тому що друга половина "повністю зруйнована і не буде функціонувати найближчим часом точно".

За його словами, вже йде робота над розробкою проєкту "термінового відновлення".

Вранці 22 березня російська армія вдарила по Україні крилатими та балістичними ракетами різних типів, а також десятками дронів-камікадзе Shahed-136, загалом було випущено 151 засіб повітряного нападу. Є загиблі та поранені.

Російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі. Після удару проїзд греблею повністю перекрили.

В Офісі генпрокурора повідомили, що у Дніпровську ГЕС під час нічного обстрілу влучили вісім ракет, об'єкт виведений із ладу, але небезпеки для громадян немає.

Через пошкодження ДніпроГЕС втрачено 20% потужностей Укргідроенерго.

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