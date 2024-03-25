Россияне атаковали Одессу ракетами – трое пострадавших, повреждена инфраструктура

Одесса (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе – есть трое пострадавших, повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Кипер.

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"Враг нанес ракетный удар по Одессе. По состоянию на сейчас – трое пострадавших женщин. К счастью – ранения не тяжелые," – написал он.

В результате удара РФ есть повреждения гражданской инфраструктуры, выбиты стекла – работают соответствующие службы, отметил Кипер.

Что касается ситуации со светом, то в Одессе по состоянию на 19:00 у более чем 300 000 абонентов отсутствует электроэнергия, специалисты работают над восстановлением, написал чиновник.

Во время тревоги в 17:27 и 17:42 в Одессе было слышно взрывы, Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

В Киеве утром 25 марта раздались взрывы, российские оккупанты атаковали город ракетами.

По данным КМВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.

К вечеру в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после российской ракетной атаки. Всего из-за РФ пострадали 10 человек.

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