В Киеве завершены аварийно-спасательные работы после российской ракетной атаки. Всего из-за РФ пострадали 10 человек. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"Аварийно-спасательные работы в столице завершены. Известно о 10 пострадавших, в том числе 16-летней девочке. Из них госпитализированы были два человека", – написало ведомство.

ГСЧС отметило, что 25 человек получили психологическую помощь от специалистов службы.

На месте обстрелов работали 86 спасателей, а также 16 единиц техники – вывезено более 580 кубометров строительных конструкций, заключают в сообщении.

В Киеве утром 25 марта раздались взрывы, российские оккупанты атаковали город ракетами.

По данным КМВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом.

Также взрывы были слышны во время атаки по Одессе вечером.

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