Евросоюз: Удары России по украинской энергетике и гражданским – военные преступления
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Россия использовала около 190 ракет за неделю, чтобы нацелить их на гражданских и уничтожить энергетику, а также оставить граждан без электричества и отопления. Это военные преступления, заявил высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель в соцсети X (экс-Twitter).

"ЕС осуждает повторные нападения на Украину в течение последней недели. Россия использовала около 190 ракет, чтобы нацелить на гражданское население и уничтожить энергетическую инфраструктуру, а также лишить простых граждан основных систем электричества и отопления", – написал он.

Боррель подчеркнул, что это является военными преступлениями со стороны РФ.

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