Евросоюз: Удары России по украинской энергетике и гражданским – военные преступления

Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Россия использовала около 190 ракет за неделю, чтобы нацелить их на гражданских и уничтожить энергетику, а также оставить граждан без электричества и отопления. Это военные преступления, заявил высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель в соцсети X (экс-Twitter).

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"ЕС осуждает повторные нападения на Украину в течение последней недели. Россия использовала около 190 ракет, чтобы нацелить на гражданское население и уничтожить энергетическую инфраструктуру, а также лишить простых граждан основных систем электричества и отопления", – написал он.

Боррель подчеркнул, что это является военными преступлениями со стороны РФ.

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22 марта россияне нанесли масштабный удар, атаковав энергетические объекты в разных регионах государства. Среди них – крупнейшая гидроэлектростанция Украины ДнепроГЭС в Запорожье. Для этой атаки они использовали около 90 ракет и 60 БпЛА.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за неделю Россия применила против Украины почти 190 ракет разных типов и почти 140 дронов-камикадзе типа Shahed, также использовала около 700 управляемых авиабомб.

В Киеве утром 25 марта раздались взрывы, российские оккупанты атаковали город ракетами. По данным КГВА, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе, поврежден жилой дом. Также взрывы были слышны при атаке по Одессе вечером.

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