Росіяни атакували Одесу ракетами – троє постраждалих, пошкоджено інфраструктуру

У трьох жінок поранення не важкі, повідомили в ОВА

Одеса (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Російські загарбники здійснили ракетний удар по Одесі – є троє постраждалих, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомив голова обладміністрації Олег Кіпер.

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"Ворог завдав ракетного удару по Одесі. Станом на зараз – троє постраждалих жінок. На щастя – поранення не важкі," – написав він.

Унаслідок удару РФ є пошкодження цивільної інфраструктури, вибито скло – працюють відповідні служби, зазначив Кіпер.

Стосовно ситуації зі світлом, то в Одесі станом на 19:00 у понад 300 000 абонентів відсутня електроенергія, фахівці працюють над відновленням, написав посадовець.

Під час тривоги о 17:27 та 17:42 в Одесі було чути вибухи, Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

У Києві вранці 25 березня пролунали вибухи, російські окупанти атакували місто ракетами.

За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок.

Надвечір у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після російської ракетної атаки. Загалом через РФ постраждало 10 людей.

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