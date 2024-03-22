Ракетная атака. В Днепре перебои с водой, а в Харькове не работает уведомление о тревоге

Последствия ракетного удара (Фото: Владимир Зеленский)

В Харькове после массированного ракетного удара России утром 22 марта начались отключения света, в результате чего в городе не будет звучать сирена, объявляющая воздушную тревогу, а в Днепре наблюдаются перебои с водоснабжением. Об этом сообщили начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и городской голова Днепра Борис Филатов.

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По словам Синегубова, уведомления о воздушных тревогах будут производиться через звуковое сообщение на мобильные телефоны. Кроме того, как отметил глава ОВА, дополнительно спасатели и работники Национальной полиции будут извещать граждан через громкоговорители и рации, объезжая город.

Как сообщил Филатов, в городе наблюдаются проблемы со светом после масштабной ночной атаки и перебои с водоснабжением.

"В связи с недостаточностью энергоснабжения могут быть проблемы с водоснабжением в нагорной части города (условно Рабочая, Фабра и т.д.)", – написал глава города.

Он призвал горожан сделать небольшой запас воды и заявил, что к 21:00 водоканал должен возобновить водоснабжение.

Утром 22 марта российские захватчики совершили массированную атаку по разным областям Украины.

Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли.

Оккупанты ударили ракетами и беспилотниками по инфраструктуре в Хмельницком и Стрыйском районе Львовской области. В Хмельницком есть погибшие и пострадавшие. В Стрыйском районе беспилотник попал в энергетический объект.

Аварийные отключения света начались в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

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