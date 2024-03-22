Россия ударила по регионам. Посол США Бринк призвала мир предоставить Украине помощь

Утром 22 марта российская армия ударила по Украине крылатыми и баллистическими ракетами, а также десятками дронов

ДнепроГЭС после прилета (Фото: Кабмин)

Посол США в Украине Бриджит Бринк после очередной российской ракетной атаки по украинским городам отметила необходимость помощи для Украины. Об этом она написала в соцсети Х (ранее Twitter).

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Бринк акцентировала, что варварские атаки России по всей стране продолжают угрожать гражданскому населению и нарушают международное право, поэтому Украине нужна помощь сейчас.

"Уже второй день подряд вся Украина просыпается еще до рассвета из-за угрозы гиперзвуковых и крылатых ракет", – добавила посол.

Утром 22 марта российская армия ударила по Украине крылатыми и баллистическими ракетами разных типов, а также десятками дронов-камикадзе Shahed-136, всего было выпущено 151 средство воздушного нападения.

Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли.

Также оккупанты ударили ракетами и беспилотниками по инфраструктуре в Хмельницком и Стрыйском районе Львовской области. В Хмельницком есть погибшие и пострадавшие. В Стрыйском районе беспилотник попал в энергетический объект.