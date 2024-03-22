Россия ударила по регионам. Посол США Бринк призвала мир предоставить Украине помощь
Посол США в Украине Бриджит Бринк после очередной российской ракетной атаки по украинским городам отметила необходимость помощи для Украины. Об этом она написала в соцсети Х (ранее Twitter).
Бринк акцентировала, что варварские атаки России по всей стране продолжают угрожать гражданскому населению и нарушают международное право, поэтому Украине нужна помощь сейчас.
"Уже второй день подряд вся Украина просыпается еще до рассвета из-за угрозы гиперзвуковых и крылатых ракет", – добавила посол.
Утром 22 марта российская армия ударила по Украине крылатыми и баллистическими ракетами разных типов, а также десятками дронов-камикадзе Shahed-136, всего было выпущено 151 средство воздушного нападения.
Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по плотине полностью перекрыли.
Также оккупанты ударили ракетами и беспилотниками по инфраструктуре в Хмельницком и Стрыйском районе Львовской области. В Хмельницком есть погибшие и пострадавшие. В Стрыйском районе беспилотник попал в энергетический объект.
- Утром 21 марта Россия массированно атаковала Киев ракетами. В результате атаки в Киеве есть разрушения и пострадавшие. Появились фото последствий массированного ракетного удара россиян по Киеву.
- Также в Киевской области из-за атаки РФ есть раненые и разрушения.
- Целью российской ракетной атаки на Киев утром 21 марта являлись объекты Главного управления разведки Минобороны.