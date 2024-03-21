Целью ракетной атаки россиян на Киев были объекты ГУР. Обошлось без потерь

Собеседник LIGA.net в Силах обороны заявил, что все ракеты, летевшие на объекты ГУР, были сбиты

ГУР (Фото: ОП)

Целью российской ракетной атаки на Киев утром 21 марта являлись объекты Главного управления разведки Минобороны. Об этом LIGA.net сообщил источник в Силах обороны.

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"Абсолютное большинство ракет, летевших по Киеву 21 марта, было направлено на объекты Главного управления разведки", – заявил собеседник.

Он добавил, что все ракеты были сбиты, обошлось без потерь среди украинских разведчиков.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что во время этой атаки удалось сбить аэробаллистическую ракету, и призвал предоставить Украине ведущие системы противовоздушной обороны, например, Patriot.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что военные могли уничтожить две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" или две баллистические "Искандер-М".

Утром 21 марта Россия массированно атаковала Киев ракетами. В результате атаки в Киеве есть разрушения и пострадавшие.

Появились фото последствий массированного ракетного удара россиян по Киеву.

Также в Киевской области из-за атаки РФ есть раненые и разрушения.

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