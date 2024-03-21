Целью ракетной атаки россиян на Киев были объекты ГУР. Обошлось без потерь
Целью российской ракетной атаки на Киев утром 21 марта являлись объекты Главного управления разведки Минобороны. Об этом LIGA.net сообщил источник в Силах обороны.
"Абсолютное большинство ракет, летевших по Киеву 21 марта, было направлено на объекты Главного управления разведки", – заявил собеседник.
Он добавил, что все ракеты были сбиты, обошлось без потерь среди украинских разведчиков.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что во время этой атаки удалось сбить аэробаллистическую ракету, и призвал предоставить Украине ведущие системы противовоздушной обороны, например, Patriot.
Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что военные могли уничтожить две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" или две баллистические "Искандер-М".
- Утром 21 марта Россия массированно атаковала Киев ракетами. В результате атаки в Киеве есть разрушения и пострадавшие.
- Появились фото последствий массированного ракетного удара россиян по Киеву.
- Также в Киевской области из-за атаки РФ есть раненые и разрушения.
Смотрите также: Из-за ракетной атаки РФ по Украине авиация Польши и союзников поднималась в небо на три часа