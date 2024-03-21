Ціллю ракетної атаки росіян на Київ були об'єкти ГУР. Обійшлося без втрат

Співрозмовник LIGA.net у Силах оборони заявив, що всі ракети, які летіли на об'єкти ГУР, було збито

ГУР (Фото: ОП)

Ціллю російської ракетної атаки на Київ вранці 21 березня були об'єкти Головного управління розвідки Міноборони. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Силах оборони.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Абсолютна більшість ракет, які летіли по Києву 21 березня, були спрямовані на об'єкти Головного управління розвідки", – заявив співрозмовник.

Він додав, що всі ракети було збито, обійшлося без втрат серед українських розвідників.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що під час цієї атаки вдалося збити аеробалістичну ракету, та закликав надати Україні провідні системи протиповітряної оборони, як-от Patriot.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що військові могли знищити дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" чи дві балістичні "Іскандер-М".

Вранці 21 березня Росія масовано атакувала Київ ракетами. Внаслідок атаки в Києві є руйнування та постраждалі.

З'явилися фото наслідків масованого ракетного удару росіян по Києву.

Також у Київській області через атаку РФ є поранені та руйнування.

Дивіться також: Через ракетну атаку РФ по Україні авіація Польщі та союзників підіймалася в небо на три години