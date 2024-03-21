Через ракетну атаку РФ по Україні авіація Польщі та союзників підіймалася в небо на три години

Ілюстративне фото: EPA

Під час масованої російської атаки по Україні у Польщі підіймалися військові літаки країни та її союзників, вони були в небі близько трьох годин. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил країни.

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Відомство о 04:22 за Києвом написало, що вночі спостерігає активну діяльність російської дальньої авіації, пов'язану з завданням авіаційних й ракетних ударів по об'єктах на українській території (близько 01:00 окупанти підійняли у небо дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС).

Вибухи у Києві пролунали ближче до 05:00.

Польські воєнні зазначили, що були розпочаті всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору країни, та попередили про залучення польської та союзницької авіації, що могло призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни.

Вже о 07:10 Оперативне командування написало, що через зниження рівня загрози операція авіації припинена, а розгорнуті сили та засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності. Відбій у Києві був о 06:10.

Раніше поляки підіймали літаки під час масованої російської атаки 7 лютого.

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У грудні Оперативне командування Польщі визнало, що під час атаки РФ по Україні 29-го числа в повітряному просторі країни з'явився "невідомий об'єкт", після цього Польща підвищила боєздатність своєї протиповітряної оборони.

Інформовані джерела повідомили Polsat, що це могла бути російська ракета типу Х-101 або Х-22. За їхніми даними, ракета перетинала територію Польщі протягом трьох хвилин і віддалилася від кордону на відстань близько 30 км.

Президент Польщі Анджей Дуда говорив з цього приводу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а голова нацбезпеки країни не виключив, що заліт ракети був провокацією.

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Вранці 21 березня Росія масовано атакувала Київ ракетами. Внаслідок атаки в Києві є руйнування та постраждалі.

З'явилися фото наслідків масованого ракетного удару росіян по Києву.

Командувач Повітряних сил повідомив, що російська армія запустила по Києву 31 крилату і балістичну ракету. Працювали зенітники, які збили всі цілі.

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