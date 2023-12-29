Ракета на території Польщі. Столтенберг запевнив Дуду: НАТО зберігає пильність

Генсек Альянсу заявив, що "НАТО зберігає пильність" у зв'язку із "ракетним інцидентом у Польщі"

Анджей Дуда та Єнс Столтенберг (Фото: EPA)

Президент Польщі Анджей Дуда обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом порушення польського повітряного простору під час ракетної атаки Росії на Україну. Про це написали глава кабінету президента Польщі Марцін Масталерек та генсек НАТО у X (колишній Twitter).

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Масталерек відзначив, що Польща перебуває в постійному контакті з союзниками.

"Розмова стосувалася порушення повітряного простору Польщі. Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками від самого початку", – написав він.

Столтенберг теж відзвітував про розмову із Дудою щодо "ракетного інциденту в Польщі".

"НАТО солідарний з нашим шановним союзником, стежить за ситуацією і ми залишатимемось на зв'язку в міру встановлення фактів. НАТО зберігає пильність", – наголосив генсек.

У Польщі заявили, що під час масованого удару Росії по Україні вранці 29 грудня на території Польщі впала ракета, жертв та постраждалих немає.

З ночі до ранку Росія тероризувала Україну крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Конотопі, Запоріжжі, Черкасах. Сили ППО збили 114 цілей зі 158.

У Дніпрі було влучання в пологовий будинок та торговий центр, у місті загинули чотири людини та десятки отримали поранення. У Києві відомо про двох загиблих та 28 постраждалих. В Одесі двоє людей загинули, 15 отримали поранення, серед них двоє дітей – 6 та 8 років.

У Запоріжжі 10 постраждалих та загибла жінка. У Харкові загинув чоловік, 11 людей поранено. У Львові одна людина загинула, 15 травмовано.

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