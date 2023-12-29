Ракета на территории Польши. Столтенберг заверил Дуду: НАТО сохраняет бдительность

Генсек Альянса заявил, что "НАТО сохраняет бдительность" в связи с "ракетным инцидентом в Польше"

Анджей Дуда и Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом нарушение польского воздушного пространства во время ракетной атаки России на Украину. Об этом написали глава кабинета президента Польши Марцин Масталерек и генсек НАТО в X (бывший Twitter).

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Масталерек отметил, что Польша находится в постоянном контакте с союзниками.

"Разговор касался нарушения воздушного пространства Польши. Мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками с самого начала", – написал он.

Столтенберг тоже отчитался о разговоре с Дудой по поводу "ракетного инцидента в Польше". "НАТО солидарен с нашим уважаемым союзником, следит за ситуацией и мы будем оставаться на связи по мере установления фактов. НАТО сохраняет бдительность", – подчеркнул генсек.

В Польше заявили, что во время массированного удара России по Украине утром 29 декабря на территории Польши упала ракета, жертв и пострадавших нет.

С ночи до утра Россия терроризировала Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Конотопе, Запорожье, Черкассах. Силы ПВО сбили 114 целей из 158.

В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе погибли четыре человека и десятки получили ранения. В Киеве известно о двух погибших и 28 пострадавших. В Одессе два человека погибли, 15 получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет.

В Запорожье 10 пострадавших и погибшая женщина. В Харькове погиб мужчина, 11 человек ранены. Во Львове один человек погиб, 15 травмированы.

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