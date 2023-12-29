Під час удару Росії по Україні в Польщі впала ракета. Дуда збирає термінову нараду з військовими

Анджей Дуда (Фото: EPA/PAWEL SUPERNAK)

Під час масованого удару Росії по Україні вранці 29 грудня на території Польщі впала ракета. Президент країни Анджей Дуда збирає термінову нараду з військовими, заявили у його канцелярії.

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Поляки заявляють, що ракета впала у Вожучин-Цукровня Томашувського повіту, жертв та постраждалих немає.

У Дуди повідомили, що о 13:00 він зустрінеться з міністром оборони Владиславом Косиняком-Камишем, начальником генерального штабу Веславом Кукулою та командувачем Оперативного штабу Мацеєм Клішем.

Раніше у польській армії написали, що до повітряного простору країни зайшов невідомий об'єкт.

З ночі до ранку країна-агресор тероризувала Україну крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Конотопі, Запоріжжі, Черкасах. Сили ППО збили 114 цілей із 158.

У Дніпрі було влучання в пологовий будинок та торговий центр, у місті загинули чотири людини та десятки отримали поранення. У Києві відомо про двох загиблих та 28 постраждалих. В Одесі двоє людей загинули, 15 отримали поранення, серед них двоє дітей – 6 та 8 років.

У Запоріжжі 10 постраждалих та загибла жінка. У Харкові загинув чоловік, 11 людей поранено. У Львові одна людина загинула, 15 травмовано.

Зеленський показав наслідки удару по ТРЦ у Дніпрі та багатоповерхівці в Одесі – відео з місць.

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