Во время удара России по Украине в Польше упала ракета. Дуда собирает срочное совещание

Анджей Дуда (Фото: EPA/PAWEL SUPERNAK)

Во время массированного удара России по Украине утром 29 декабря на территории Польши упала ракета. Президент страны Анджей Дуда собирает срочное совещание с военными, заявили в его канцелярии.

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Поляки заявляют, что ракета упала в Вожучин-Цукровня Томашувского повета, жертв и пострадавших нет.

У Дуды сообщили, что в 13:00 он встретится в с министром обороны Владиславом Косиняком-Камышем, начальником генерального штаба Веславом Кукулой и командующим Оперативным штабом Мацеем Клишем.

Ранее в польской армии написали, что в воздушное пространство страны зашел неизвестный объект.

С ночи до утра страна-агрессор терроризировала Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Конотопе, Запорожье, Черкассах. Силы ПВО сбили 114 целей из 158.

В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе погибли четыре человека и десятки получили ранения. В Киеве известно о двух погибших и 28 пострадавших. В Одессе два человека погибли, 15 получили ранения, среди них двое детей — 6 и 8 лет.

В Запорожье 10 пострадавших, погибла женщина. В Харькове погиб мужчина, 11 человек ранены. Во Львове один человек погиб, 15 травмированных.

Зеленский показал последствия удара по ТРЦ в Днепре и многоэтажке в Одессе — видео с мест.

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