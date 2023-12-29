Во время массированного удара РФ по Украине в Польшу зашел неизвестный воздушный объект

Поляки заявили, что объект наблюдался радарами системы противовоздушной обороны до потери сигнала

Бомбардировщик Ту-22М3 (Фото: ресурс оккупантов)

Во время массированного ракетного удара России по Украине утром 29 декабря неизвестный воздушный объект зашел в Польшу. Об этом сообщили в пресс-службе польских вооруженных сил.

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Военные заявляют, что утром неопознанный объект зашел в воздушное пространство Польши со стороны Украины.

Отмечается, что с момента пересечения границы он наблюдался радарами системы противовоздушной обороны.

"В соответствии с действующим порядком оперативный командующий вооруженными силами мобилизовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства", — сказано в сообщении.

С ночи до утра страна-агрессор терроризировала Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Конотопе, Запорожье, Черкассах. Силы ПВО сбили 114 целей из 158.

В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе погибли четыре человека и десятки получили ранения. В Киеве известно о двух погибших и 28 пострадавших. В Одессе два человека погибли, 15 получили ранения, среди них двое детей — 6 и 8 лет.

В Запорожье 10 пострадавших, погибла женщина. В Харькове погиб мужчина, 11 человек ранены. Во Львове один человек погиб, 15 травмированных.

Зеленский показал последствия удара по ТРЦ в Днепре и многоэтажке в Одессе — видео с мест.

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