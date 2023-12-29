Россия ударила ракетой по ТРЦ и роддому в Днепре. Четверо погибших и пострадавшие – фото

Россия атаковала Днепр в течение часа. За это время в городе раздалось около восьми взрывов.

Фото: Сергей Лысак

В Днепре российская ракета попала в роддом, заявили в министерстве здравоохранения. Там утверждают, что все пациенты и персонал успели пройти в укрытие. Также местные власти подтвердили попадание в торговый центр.

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Россия атаковала Днепр в течение часа. За это время в городе раздалось около восьми взрывов.

Двое находившихся на месте происшествия около часа назад собеседников LIGA.net заявили, что в роддоме загорелся пожар, и "по меньшей мере три этажа слева". По их словам, там тоже выбиты окна, а на земле лежат обломки.

Мэр города Борис Филатов сообщил, что в результате ракетной атаки по городу погибли и ранены. Это также подтвердил глава ДОР Николай Лукашук.

В то же время представители местных властей заявили, что дополнительной информации не будет.

Премьер Денис Шмыгаль написал о попадании ракеты в торговый центр в Днепре. Ранее в сети появились фото и видео последствий прилета. Он также подтвердил повреждение роддома.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил о четырех погибших и пострадавших – их полтора десятка.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

В Киеве – падение обломков в двух районах, возгорание многоэтажки и пострадавшие. Взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская".

Во Львове ракета попала в жилой дом, из-за падения обломков возник пожар в лицее.

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