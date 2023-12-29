Президент Владимир Зеленский опубликовал видео с последствиями ракетного удара российских оккупантов по торговому центру в Днепре и жилому комплексу в Одессе утром 29 декабря.

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По его словам, целями врага стали родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад и парковка.

Есть погибшие и раненые.

Все службы работают на местах для ликвидации последствий атаки.

"Мы обязательно ответим террористам на их удары. И мы будем бороться, чтобы обеспечить безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу. Российский террор должен проиграть – именно так и будет", — заявил Зеленский.

Полную сводку по городам можно прочитать по ссылке.

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