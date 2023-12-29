Сводка удара по Украине. Прилеты в Киеве, Днепре, Харькове, Львове и Одессе: фото и видео

В результате массированной атаки россиян зафиксированы прилеты в разных областях, есть раненые и погибшие

Прилет в ТРЦ в Днепре (Фото: Днепропетровская ОВА)

Российские оккупанты массированно атаковали Украину разными типами ракет рано утром 29 декабря. Есть прилеты, погибшие и раненые в разных областях. LIGA.net публикует общую сводку по удару врага.

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Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что россияне запустили аэробаллистические ракеты "Кинжал", ракеты типа С-300, дроны-камикадзе Shahed-136 и противокорабельные гиперзвуковые ракеты типа Х-22 или Х-32. Также 18 стратегических бомбардировщиков ударили крылатыми ракетами типа Х-101/Х-555.

"Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели", — сказал Игнат.

В Подольском и Святошинском районах Киева зафиксировали падение обломков. В Подольском районе возгорание на территории складских помещений. В Святошинском загорелся жилой многоэтажный дом. На другой локации есть возгорание припаркованных автомобилей. Ранены 17 человек, один погибший.

Взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская".

В Днепре ракеты прилетели по торговому центру и роддому. Все пациенты и медперсонал успели перейти в укрытие. В результате атаки погибли четыре человека, еще около 15 ранены.

Во Львове есть попадание в жилой дом на улице Хоткевича, обломками также поврежден лицей, там вспыхнул пожар. Один человек погиб, восемь пострадавших в состоянии средней тяжести.

По Харькову россияне нанесли 22 ракетных удара. Пострадала гражданская инфраструктура: в частности, поликлиника, школа, жилые дома и промышленное предприятие. Погиб один мужчина, восемь раненых.

В Одессе ракеты ударили по жилым домам, двое погибших и 15 раненых, среди них — двое детей шести и восьми лет. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.

Также ночью в Одесском районе случился прилет в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры. А в Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка.

В Новомосковске Днепропетровской области есть повреждения гражданской инфраструктуры и пострадавшие, заявил городской голова Сергей Резник.

Городской голова Конотопа Артем Семенихин рассказал, что в городе было пять прилетов. "Огромное количество домов, помещений, в которых выбиты двери, окна, стекло". Трое человек пострадали, у них порезы от стекла.

По Запорожью был массированный ракетный удар. Целями РФ стали территории нескольких предприятий. Одна из ракет попала по открытой местности, еще одна разрушила частный дом. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажки в одном из районов областного центра. Погибла женщина, 10 раненых.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что целями россиян были социальная и критическая инфраструктура.