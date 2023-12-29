Харьков. Россия нанесла 22 ракетных удара, били Х-22 и С-300, много разрушений: детали

В результате атаки восемь человек пострадали, погиб один мужчина, повреждена гражданская инфраструктура

Игорь Терехов (Фото: горсовет Харькова)

Российские оккупанты нанесли 22 ракетных удара по Харькову рано утром 29 декабря. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, обстрелы продолжались с 05:00 до 08:00, зафиксировано 22 прилета в разных районах. Пострадала гражданская инфраструктура: в частности, поликлиника, школа, жилые дома и промышленное предприятие.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил об одном погибшем мужчине, восемь человек получили ранения.

В Telegram Терехов также написал о некоторых проблемах с подачей электрики для транспорта, специалисты работают над восстановлением, пока задействованы троллейбусы на автономном ходу.

Россияне били сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа Х-22, которые запускают бомбардировщики Ту-22М3, а также ракетами типа С-300. В Харькове нет систем противовоздушной обороны, которые способны сбивать подобные цели.

В Киеве – падение обломков в двух районах, возгорание многоэтажки и пострадавшие. Взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская".

В Днепре, вероятно, прилет в ТРЦ.

Во Львове ракета попала в жилой дом, из-за падения обломков возник пожар в лицее.

Читайте также: Ночью были взрывы во Львове, Харькове, Одессе, Конотопе и Черкассах – есть раненые