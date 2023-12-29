Харків. Росія завдала 22 ракетні удари, били Х-22 та С-300, багато руйнувань: деталі

Внаслідок атаки вісім осіб постраждали, загинув один чоловік, пошкоджена цивільна інфраструктура

Ігор Терехов (Фото: міськрада Харкова)

Російські окупанти завдали 22 ракетні удари по Харкову вранці 29 грудня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у ефірі національного телемарафону.

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За його словами, обстріли тривали з 05:00 до 08:00, зафіксовано 22 прильоти по різних районах. Постраждала цивільна інфраструктура: зокрема, поліклініка, школа, житлові будинки та промислове підприємство.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив про одного загиблого чоловіка, вісім осіб отримали поранення.

У Telegram Терехов також написав про деякі проблеми з подачею електрики для транспорту, фахівці працюють над відновленням, доки залучені тролейбуси на автономному ході.

Росіяни били надзвуковими протикорабельними ракетами Х-22, які запускають бомбардувальники Ту-22М3, а також ракетами типу С-300. У Харкові немає систем протиповітряної оборони, які здатні збивати подібні цілі.

У Києві – падіння уламків у двох районах, займання багатоповерхівки та постраждалі. У вибуху пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська".

У Дніпрі, ймовірно, приліт в ТРЦ.

У Львові ракета влучила в житловий будинок, через падіння уламків спалахнула пожежа в ліцеї.

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