Харків. Росія завдала 22 ракетні удари, били Х-22 та С-300, багато руйнувань: деталі
Російські окупанти завдали 22 ракетні удари по Харкову вранці 29 грудня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у ефірі національного телемарафону.
За його словами, обстріли тривали з 05:00 до 08:00, зафіксовано 22 прильоти по різних районах. Постраждала цивільна інфраструктура: зокрема, поліклініка, школа, житлові будинки та промислове підприємство.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив про одного загиблого чоловіка, вісім осіб отримали поранення.
У Telegram Терехов також написав про деякі проблеми з подачею електрики для транспорту, фахівці працюють над відновленням, доки залучені тролейбуси на автономному ході.
Росіяни били надзвуковими протикорабельними ракетами Х-22, які запускають бомбардувальники Ту-22М3, а також ракетами типу С-300. У Харкові немає систем протиповітряної оборони, які здатні збивати подібні цілі.
- У Києві – падіння уламків у двох районах, займання багатоповерхівки та постраждалі. У вибуху пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська".
- У Дніпрі, ймовірно, приліт в ТРЦ.
- У Львові ракета влучила в житловий будинок, через падіння уламків спалахнула пожежа в ліцеї.
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