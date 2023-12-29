Під час масованого удару РФ по Україні у Польщу зайшов невідомий повітряний об'єкт

Поляки заявили, що об'єкт спостерігався радарами системи протиповітряної оборони до втрати сигналу

Бомбардувальник Ту-22М3 (Фото: ресурс окупантів)

Під час масованого ракетного удару Росії по Україні вранці 29 грудня невідомий повітряний об'єкт зайшов у Польщу. Про це повідомили у пресслужбі польських збройних сил.

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Військові заявляють, що вранці невідомий об'єкт зайшов у повітряний простір Польщі з боку України.

Зазначається, що з моменту перетину кордону він спостерігався радарами системи протиповітряної оборони.

"Відповідно до чинного порядку оперативний командувач збройних сил мобілізував сили та засоби, що є в його розпорядженні", – йдеться в повідомленні.

З ночі до ранку країна-агресор тероризувала Україну крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Конотопі, Запоріжжі, Черкасах. Сили ППО збили 114 цілей зі 158.

У Дніпрі було влучання в пологовий будинок та торговий центр, у місті загинули чотири людини та десятки отримали поранення. У Києві відомо про двох загиблих та 28 постраждалих. В Одесі двоє людей загинули, 15 отримали поранення, серед них двоє дітей – 6 та 8 років.

У Запоріжжі 10 постраждалих та загибла жінка. У Харкові загинув чоловік, 11 людей поранено. У Львові одна людина загинула, 15 травмовано.

Зеленський показав наслідки удару по ТРЦ у Дніпрі та багатоповерхівці в Одесі – відео з місць.

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