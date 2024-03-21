Київ. Росія вдарила "Кинджалами" та ракетами Х-101 з Ту-95МС, руйнування, пожежі та поранені

Зліт дев'яти бортів Ту-95МС з аеродрому Оленья Повітряні сили України зафіксували після опівночі

Наслідки удару по Києву (Фото: КМВА)

Росіяни обстріляли Київ крилатими та балістичними ракетами. Є падіння уламків у кількох районах, горять автомобілі.

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Близько 01:00 ночі Повітряні сили повідомили про злет дев'яти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область, Росія). О 03:00 вони здійснили маневр у районі пускових рубежів.

Ближче до 05:00 ранку в Києві пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона, повідомляє кореспондент LIGA.net у місті.

Крім крилатих, було зафіксовано пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Військова адміністрація повідомила, що у Святошинському районі уламки пошкодили будівлю дитячого садка та житловий будинок.

У Шевченківському районі пошкоджено багатоповерхівку, спалахнула квартира. Жителів евакуювали, заявив міський голова Віталій Кличко. За іншою адресою загоряння автомобіля.

У Подільському районі уламки впали на нежитлову забудову та дах будинку. Усі служби працюють на місцях.

Поранено дитину та чоловіка.

ОНОВЛЕНО о 06:26. Кличко написав, що кількість постраждалих збільшилася до 10.

У Харкові під час повітряної тривоги вдень 20 березня було чути вибух, пізніше мер повідомив про "дуже велику" пожежу.

Як з'ясувалося, росіяни вдарили по типографії та цеху з виробництва меблів та лакофарбової продукції. Пошкоджено восьмиповерхівку.

Станом на вечір було відомо про п'ятьох загиблих і таку ж кількість зниклих безвісти людей. Ще дев'ять осіб отримали поранення.

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