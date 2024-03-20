Харків. Додатково до пʼяти загиблих є стільки ж зниклих безвісти
Внаслідок ракетного удару Росії по Харкову вдень 20 березня відомо про п'ятьох загиблих і таку ж кількість зниклих людей. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
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"На додачу до пʼяти загиблих маємо ще стільки ж тих, хто зник безвісти. Їхні особи встановлені, але самі вони не знаходяться ані серед поранених, ані серед загиблих", – зазначив Терехов.
Поранених на цей час вже девʼятеро.
За словами Терехова, пожежу майже ліквідовано, "є тільки тління" у постраждалій будівлі. Пошуково-рятувальна операція триває.
- У Харкові під час повітряної тривоги вдень 20 березня було чути вибух, пізніше мер повідомив про "дуже велику" пожежу.
- Як з'ясувалось, росіяни вдарили по типографії та цеху з виробництва меблів та лакофарбової продукції. Пошкоджено восьмиповерхівку.