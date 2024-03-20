Харків. Додатково до пʼяти загиблих є стільки ж зниклих безвісти

Поранених на цей час вже девʼятеро, пожежу внаслідок чергової ракетної атаки з боку держави-агресора вже майже ліквідовано

Фото: ДСНС

Внаслідок ракетного удару Росії по Харкову вдень 20 березня відомо про п'ятьох загиблих і таку ж кількість зниклих людей. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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"На додачу до пʼяти загиблих маємо ще стільки ж тих, хто зник безвісти. Їхні особи встановлені, але самі вони не знаходяться ані серед поранених, ані серед загиблих", – зазначив Терехов.

Поранених на цей час вже девʼятеро.

За словами Терехова, пожежу майже ліквідовано, "є тільки тління" у постраждалій будівлі. Пошуково-рятувальна операція триває.